Останки пропавшего американца обнаружили в солярии

Житель американского города Индианаполис отправился в солярий и исчез. После долгих поисков его тело обнаружили в одной из кабинок заведения, сообщил сайт Indy Star .

Семья 39-летнего пропавшего сообщила, что мужчина планировал посетить студию загара в спортивном зале Planet Fitness. Родственники несколько дней разыскивали американца, а затем обратились в полицию.

Через некоторое время правоохранителям поступил звонок о том, что в одной из кабинок солярия обнаружили человеческие останки. Судмедэксперты выяснили, что тело пролежало там два дня.

Ранее владелец американского похоронного бюро спрятал 18 трупов. Мужчина скрывал у себя останки 18 человек, в том числе ребенка, и двух домашних животных.

Полиция нашла тела, когда вручала владельцу похоронного бюро уведомление о выселении. Соседи назвали мужчину «доброжелательным и уравновешенным человеком», но рассказали, что у него возникали разногласия с некоторыми клиентами.