Израильские военные ликвидировали еще одного лидера «Хезболлы»

Вооруженные силы Израиля сообщили о ликвидации в Ливане Набиля Каука, члена центрального совета шиитской партии «Хезболла». Об этом заявили в пресс-службе израильской армии.

Каука считали приближенным к руководству «Хезболлы». По версии ЦАХАЛ, он принимал непосредственное участие в подготовке терактов против Израиля и его граждан, в том числе в последние дни. А также часто выступал в СМИ, представляя «Хезболлу» перед шиитским населением Ливана.

Израильские военные подчеркнули, что продолжают выявлять и уничтожать командиров «Хезболлы», а также действовать против всех, кто угрожает израильтянам.

В Пентагоне негативно отреагировали на запоздалое сообщении от Израиля о проведении операции по ликвидации лидера Хезболлы» Хасана Насраллы. ЦАХАЛ предупредил американцев за считаные минуты до удара по его бункеру.