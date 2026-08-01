Останки пяти младенцев обнаружили в квартире женщины во Франции

Во Франции в квартире 32-летней жительницы города Оранж нашли останки пятерых детей. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

Скелеты обнаружил сожитель женщины. Мужчина начал осматривать квартиру, поскольку был встревожен тем, что слишком поздно узнал о беременности спутницы. В коробках он нашел останки четырех младенцев и тело пятого.

Во время ожидания последнего ребенка у женщины диагностировали состояние отрицания беременности — при нем внешние признаки положения практически незаметны. В день родов мужчина гулял с двумя старшими детьми, чтобы дать супруге отдохнуть. Когда он вернулся, ребенок уже появился на свет.

Подозреваемую отправили в СИЗО. Двух старших детей передали родственникам, новорожденного временно отправили под опеку соцслужб.

Ранее в Британии раскрыли владельца похоронного бюро, который выдавал останки животных за прах младенцев.