Останки американской ученой обнаружили год спустя

В США нашли останки пропавшей год назад сотрудницы атомного центра

В лесу в Нью-Мексико нашли человеческие останки, принадлежащие работнице Лос-Аламосской лаборатории Мелиссе Касиас. Об этом сообщил телеканал BBC .

Их 28 мая обнаружил турист в национальном лесу Карсон, рядом лежал пистолет. Офис медицинского эксперта подтвердил, что останки принадлежат именно Касиас. Расследование продолжается, обстоятельства смерти пока не выяснили.

Семья Касиас уточнила в Facebook*, что останки нашли в районе, который ранее уже обыскивали.

«Это трудно осознать. Мы намерены искать ответы ради справедливости», — отметили родственники ученой.

Касиас было 53 года. Женщина пропала без вести 26 июня 2025-го: не вернулась домой после поездки к дочери и не вышла на работу. Полиция сообщала, что личные вещи ученой остались дома, в том числе мобильные телефоны, удостоверение личности и кошелек.

