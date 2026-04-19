Останки 56 человек, в том числе 50 младенцев, обнаружили в Тринидаде и Тобаго

В Тринидаде и Тобаго обнаружили останки 56 человек, среди которых 50 младенцев. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на полицию страны.

Находку сделали на кладбище Кумуто. По предварительным данным, речь может идти о незаконном захоронении невостребованных тел.

В полиции уточнили, что среди тел взрослых — четверо мужчин и две женщины. В связи с этим начато срочное расследование.

В настоящее время проводят судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить происхождение останков и возможные нарушения законодательства.

Ранее во Франции дети из начальной школы в Дижоне наткнулись во время игры на сидящий в яме скелет галла.