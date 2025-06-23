«Остались считанные шаги». Росатом предупредил о риске катастрофы в мировой ядерной сфере

До катастрофических решений в мировой ядерной сфере остались считанные шаги. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

«Перейдена очень опасная грань, остались считанные шаги до катастрофических решений», — сказал он, комментируя бомбардировки ядерных объектов Ирана.

Он назвал происходящее очень опасной игрой. Подавляющее большинство мировых лидеров и населения планеты не хотели бы допустить никакой опасности вокруг ядерных объектов.

«Нужно как можно скорее к этому подавляющему мнению присоединить всех остальных», — добавил Лихачев.

В сложившейся ситуации Иран имеет право на самооборону, отметил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, российская сторона встревожена ударом США по территории Исламской Республики, сообщили «Известия».