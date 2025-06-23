«Остались считанные шаги». Росатом предупредил о риске катастрофы в мировой ядерной сфере
Росатом: мир перешел опасную грань после бомбардировок ядерных объектов Ирана
До катастрофических решений в мировой ядерной сфере остались считанные шаги. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
«Перейдена очень опасная грань, остались считанные шаги до катастрофических решений», — сказал он, комментируя бомбардировки ядерных объектов Ирана.
Он назвал происходящее очень опасной игрой. Подавляющее большинство мировых лидеров и населения планеты не хотели бы допустить никакой опасности вокруг ядерных объектов.
«Нужно как можно скорее к этому подавляющему мнению присоединить всех остальных», — добавил Лихачев.
В сложившейся ситуации Иран имеет право на самооборону, отметил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, российская сторона встревожена ударом США по территории Исламской Республики, сообщили «Известия».