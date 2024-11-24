Остающегося у власти Байдена обвинили в подготовке ядерной войны

Президент США Джо Байден после провала своей ставленницы на выборах Камалы Харрис воспользуется оставшимся у него временем, чтобы втянуть страну в ядерную войну с Россией. Об этом на своей странице в социальной сети X написал бывший бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что прошедшее 5 ноября голосование на президентских выборов показало: американцы выступили за мирное урегулирование конфликта на Украине и против ядерной войны. Но Байден проигнорировал волю своего народа.

«Камала [Харрис] втянула бы нас в ядерную войну с Россией в течение года, а Джо собирается сделать это до 20 января 2025-го», — написал Риттер.

Бывший разведчик добавил, что Байден нацелен на эскалацию украинского конфликта и поставит США на грань ядерной войны с Россией, сделав перед уходом последний толчок.

Агентство Bloomberg сообщило, что команда действующего президента США подготовила план по максимальной поддержке Украины до инаугурации Дональда Трампа. В проект включили списание долга на пять миллиардов долларов, которое пока не прошло через конгресс, санкции против банковского сектора России, а также снятие моратория для ВСУ на удары дальнобойными вооружениями по российской территории.