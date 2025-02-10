Основу для переговоров по Украине назвали в МИД России

МИД: основой для переговоров могут быть наработки переговоров 2022 года

Основой для переговоров по Украине в будущем могут стать наработки документа 2022 года по нейтральному безъядерному внеблоковому статусу республики. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, в документе также прописаны условия по неразмещения на территории Украины иностранных баз и войск, ее демилитаризации и денацификации.

«Разумеется, с учетом реалий „на земле“ и позиций, озвученных в июне 2024 года президентом Владимиром Путиным», — сказал Галузин.

В среду, 5 февраля, российские власти подтвердили, что имеют место обсуждения по вопросу Украины между официальными лицами США и России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что «между отдельными ведомствами действительно существуют контакты, в последнее время они активизировались». При этом дополнительные подробности он предоставлять отказался.