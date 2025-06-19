Основная часть желающих покинуть Иран россиян выехали с его территории

Основная часть граждан России, решивших покинуть Иран после обострения конфликта с Израилем, успешно выехали с его территории. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.

На момент начала горячей фазы конфликта в Иране находились больше двух тысяч россиян, включая и туристов и тех, кто проживает в стране на постоянной основе.

«Мы будем помогать каждому российскому гражданину, который решил выехать из Ирана. <…> Сведений о пострадавших среди россиян не поступало», — подчеркнули в посольстве.

Ранее стало известно, что самолет с эвакуированными из Ирана россиянами приземлился в Москве. В группу вошли около 200 человек, включая делегацию ученых из МГИМО.