Основная часть желающих покинуть Иран россиян выехали с его территории
Основная часть граждан России, решивших покинуть Иран после обострения конфликта с Израилем, успешно выехали с его территории. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.
На момент начала горячей фазы конфликта в Иране находились больше двух тысяч россиян, включая и туристов и тех, кто проживает в стране на постоянной основе.
«Мы будем помогать каждому российскому гражданину, который решил выехать из Ирана. <…> Сведений о пострадавших среди россиян не поступало», — подчеркнули в посольстве.
Ранее стало известно, что самолет с эвакуированными из Ирана россиянами приземлился в Москве. В группу вошли около 200 человек, включая делегацию ученых из МГИМО.
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