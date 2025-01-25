Основателя «русской деревни» арестовали на Бали

Немецкого бизнесмена и основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud, известного как «русская деревня», Андре Фрея арестовали на острове Бали. Об этом со ссылкой на инспектора местной полиции Бали Даниэля Адитьяджая сообщил сайт Detik .

По версии следствия, предприниматель нарушил правила землепользования и через возглавляемую им компанию переоборудовал сельскохозяйственные земли в районе Убуда под туристические объекты.

Местные жители пожаловались полиции, что 53-летний бизнесмен использовал сельскохозяйственные земли для коммерческих целей и строительства вилл. Проверка показала, что у основателя «русской деревни» не было необходимых разрешений на это.

Ранее на Бали задержали двух российских граждан, которых заподозрили в организации проституции и торговле людьми. По данным индонезийской прессы, задержанные публиковали в Сети анкеты девушек и привлекли к оказанию интимных услуг на территории страны как минимум 15 человек.