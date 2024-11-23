Основателей банды детей-убийц схватили в Испании

DM: в Испании арестовали подростка и его родителей за создание банды детей-убийц

Создателей банды детей-убийц настигли в Аликанте. Мать, отец и сын являлись гражданами Швеции, но жили в Испании. Их дом использовался как оперативный штаб. Главную роль, по версии следствия, играл подросток. Именно он находил в соцсетях исполнителей из Швеции и Дании, поставлял оружие и взрывчатку, отправлял через Telegram план убийства. За выполнение заказа малолетние киллеры получали от 20 до 50 тысяч евро.

Расследование началось в мае после задержания 17-летнего подростка из Швеции, который получил заказ на ликвидацию члена банды мотоциклистов. Подозреваемые прислали ему штурмовую винтовку и план побега с использованием самоката. Полиция схватила парня слоняющимся по жилому району в Бенальмадене.

В США правоохранители задержали мужчину, который лишь выдавал себя за подростка. На самом деле, ему 27 лет. Аферист ходил в школу, чтобы домогаться детей.