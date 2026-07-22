Связанного с Эпштейном модельного скаута нашли мертвым
Модельного скаута Даниэля Сиада, который, предположительно, подбирал девушек для Эпштейна, нашли мертвым. Об этом сообщил BFMTV со ссылкой на свой источник.
«Рекрутера моделей Даниэля Сиада нашли мертвым у себя дома», — отметил собеседник телеканала.
Причины смерти бывшего модельного агента и фотографа пока неизвестны. Полиция начала расследование. Ранее Сиада подозревали в подборе девушек для Эпштейна.
В мае 2026 года в Сети опубликовали предсмертную записку Джеффри Эпштейна. Американский финансист, предположительно, оставил ее за несколько недель до смерти при попытке самоубийства.
Доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов подчеркивал: файлы Эпштейна не просто компромат, а компромат, который можно рассматривать в ранге бомбы замедленного действия. По делу, публикацию файлов которого инициировал президент США Дональд Трамп, постоянно всплывают новые детали.