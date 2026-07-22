Модельного скаута Даниэля Сиада, который, предположительно, подбирал девушек для Эпштейна, нашли мертвым. Об этом сообщил BFMTV со ссылкой на свой источник.

«Рекрутера моделей Даниэля Сиада нашли мертвым у себя дома», — отметил собеседник телеканала.

Причины смерти бывшего модельного агента и фотографа пока неизвестны. Полиция начала расследование. Ранее Сиада подозревали в подборе девушек для Эпштейна.

В мае 2026 года в Сети опубликовали предсмертную записку Джеффри Эпштейна. Американский финансист, предположительно, оставил ее за несколько недель до смерти при попытке самоубийства.

Доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов подчеркивал: файлы Эпштейна не просто компромат, а компромат, который можно рассматривать в ранге бомбы замедленного действия. По делу, публикацию файлов которого инициировал президент США Дональд Трамп, постоянно всплывают новые детали.