Основатель американской ЧВК задумался о покупке производства дронов на Украине

Создатель ликвидированной американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс вступил в переговоры с украинскими компаниями, занимающимися производством беспилотников. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Guardian .

Собеседники журналистов уточнили, что бывший лидер наемников готов вложить деньги в производство летательных аппаратов и стать полноправным владельцем, чтобы войти на растущий рынок.

«Эрик собирается купить компании, производящие беспилотники. Для этого он приехал в Киев, Но есть большие сомнения, что у него это получится, потому что для украинцев эти производства стали стратегическими активами», — заявили источники.

Приезд Принса на Украину совпал с заявлением президента США Дональда Трампа о возможности ввода в страну боевиков частных военных компаний после окончания боевых действий. Как сторонник новой американской администрации он рассчитывает получить поддержку.

Кроме того, еще в 2020 году основатель ЧВК Blackwater предлагал президенту Украину Владимиру Зеленскому отправить своих боевиков в Донбасс для урегулирования ситуации. Но сделка сорвалась.

«Принс снова обратился к участникам тех переговоров. Но большая часть политиков, которых он поддерживал, сейчас оставила свои посты после коррупционных скандалов. Кроме того, у американца плохая репутация, и вряд ли кто-то согласиться с ним работать», — добавили собеседники газеты.

В конце прошлой неделе источники телеканала NBC News заявили о подготовке сделки по продаже Украине американского оружия в обмен на право интеллектуальной собственности, касающейся ударных беспилотников. Общую сумму контракта собеседники журналистов оценили в 100 миллиардов долларов.