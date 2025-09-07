Сегодня 12:24 Высокая плата за оружие. Как США пытаются превратить украинский конфликт в источник дохода Политолог Матюшенков: «технологический обмен» с США станет ловушкой для Украины 0 0 0 Фото: US Embassy In Kyiv/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Спецоперация

США

Оружие

Украина

Технологии

Соединенные Штаты готовы продать Украине оружие в обмен на права интеллектуальной собственности на военные разработки. На Западе Украину назвали «дроновой сверхдержавой», производящей тысячи БПЛА каждый месяц. Что на самом деле задумали американцы, какую роль играет Украина и что это значит для России — в материале 360.ru.

Технологический обмен Украины и США О готовности США продать Украине оружие в обмен на интеллектуальную собственность сообщили источники NBC News. «США обсуждают с Украиной сделку на сумму около 100 миллиардов долларов. В рамках потенциального соглашения Киев сможет покупать американское оружие, а США в обмен на это получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, разработанные украинской стороной», — привел телеканал слова американского чиновника. Также, по данным источников, США готовы взять на себя ведущую роль в мониторинге большой буферной зоны на Украине в случае мирного договора с Россией.

Отчасти благодаря своим технологическим возможностям Соединенные Штаты возьмут на себя ведущую роль в наблюдении за буферной зоной, используя беспилотники и спутники, а также другие средства разведки, но при этом они будут координировать свои действия с другими странами, которые также будут осуществлять мониторинг. NBC News

Украина — «дроновая сверхдержава» В то время как украинские войска продолжают тренироваться с западными инструкторами, НАТО также может многому научиться у Украины, заявили авторы Atlantic Council. По их словам, за последние три года украинские военные «резко эволюционировали, чтобы стать крупнейшей и наиболее эффективной боевой силой в Европе». «Инновации сыграли ключевую роль в этом процессе, при этом Украина полагается на динамичный технологический сектор страны и традиционно сильную оборонную промышленность, чтобы противостоять подавляющим преимуществам России как с точки зрения рабочей силы, так и с точки зрения огневой мощи», — написали журналисты. Они добавили, что это якобы привело к созданию армии, способной разрабатывать и внедрять новейшие военные технологии со скоростью, несопоставимой ни с одной западной страной. «Инновационный подход Украины к обороне наиболее очевиден в способности страны производить и развертывать широкий спектр беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнули авторы материала.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

К чему приведет сделка Украины и США Сделка, предполагающая обмен прав на военные технологии на американское оружие, ставит под вопрос долгосрочную оборонную независимость Украины, заявил 360.ru член экспертного клуба «Дигория» политолог Дмитрий Матюшенков. «Передача интеллектуальной собственности (ИС) США фактически лишает Украину контроля над ключевыми разработками, созданными в условиях реальных боевых действий (например, дроны с ИИ, системы электронной войны). Это усугубит зависимость от западных поставок: даже получая оружие, Украина потеряет возможность самостоятельно коммерциализировать свои инновации, что критично для будущего развития собственной оборонной промышленности», — подчеркнул он. В условиях, когда Европа и США настаивают на «перекладывании бремени» финансирования помощи на Украину, такая сделка превращает страну в технологического поставщика для западных армий, а не в равноправного партнера, добавил эксперт.

Другой вопрос, что сами украинские технологии вызывают очень большие сомнения, но в целом такое соглашение — потенциальная бомба, которая закладывается под боеспособность Украины. Дмитрий Матюшенков политолог

Радикальная переориентация подхода Трампа Инициатива США отражает радикальную переориентацию подхода президента Дональда Трампа к Украине. «Если ранее помощь Киеву строилась на грантах и кредитах, то теперь отношения приобретают коммерческий характер: Украина „платит“ за оружие своими технологиями. Это соответствует логике Трампа, который неоднократно призывал Европу брать на себя основные расходы по поддержке Украины», — отметил Матюшенков. По его словам, сделка символизирует переход от геополитической солидарности к меркантильным расчетам — США стремятся минимизировать затраты и превратить украинский конфликт в источник дохода. «Однако это рискует осложнить отношения Киева и США, особенно если детали соглашения окажутся невыгодными для Украины», — добавил политолог.

Фото: РИА «Новости»

Финансовая ловушка для Украины Технологии становятся главным «товаром» в отношениях Украины и США, что знаменует переход от традиционной военной помощи к индустриальному партнерству.

США заинтересованы в доступе к решениям, «прожженным» в реальных боях, однако наличие на Украине технологий, которые реально могли бы заинтересовать США, вызывает сомнение. Дмитрий Матюшенков политолог

Для Украины такой обмен — вынужденная мера: без доступа к западным рынкам и финансированию она не может самостоятельно развивать оборонный сектор, что делает сделку односторонне выгодной для США, объяснил Матюшенков. «Если, конечно, украинская сторона сможет предоставить хоть сколько-нибудь жизнеспособные технологии», — добавил он. Политолог подчеркнул, что администрация Трампа стремится оптимизировать расходы, но не отказывается от вовлеченности. Америка пытается извлечь максимальную пользу из конфликта: США получают доступ к уникальным технологиям, а Украина вынуждена тратить будущие доходы от экспорта оружия на закупку у американцев. Риск в том, что если украинские разработки окажутся менее эффективны, чем заявлено, сделка станет для Киева финансовой ловушкой», — предупредил политолог.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ширма для отмывания денег Ключевой интерес для США представляют технологии, адаптированные к современным гибридным конфликтам. Речь идет о беспилотниках-перехватчиках, производство которых, по словам Зеленского, должно достичь одной тысячи в сутки. «Эти разработки дают США преимущество в будущих конфликтах, особенно в Азии, где Китай активно развивает аналогичные системы. Однако данные о реальных объемах украинского производства (2,4 миллиона дронов в год) вызывают сомнения: производство такого количества БПЛА требует колоссального количества ресурсов, которых у Украины просто нет», — рассказал Матюшенков. При этом рассказы об огромных производственных мощностях позволяют Украине получать у Запада деньги, которые затем расхищаются руководством страны.

Фото: РИА «Новости»

Политолог назвал заявления о «передовых украинских разработках» в сфере БПЛА и электронной войны маркетинговой фикцией, призванной прикрыть финансовую схему.

Реальных технологий, достойных передачи США, на Украине не существует. Все громкие цифры (200 тысяч дронов в месяц, 900% рост производства) разоблачаются еще на этапе элементарной проверки: для выпуска такого количества беспилотников нужны десятки тысяч камер, моторов и чипов, которых нет ни в цепочках поставок ВСУ, ни у их западных «партнеров». Дмитрий Матюшенков политолог

Матюшенков отметил, что Украина давно превратилась в полигон для тестирования западных технологий, а не в источник инноваций. Ее роль — собирать данные о реальных боях, чтобы американские корпорации могли бесплатно получить эти сведения под видом «обмена ИС». Но даже эти данные фальсифицируются. Главное — написать цифры в отчете, а не создать рабочий продукт. «Поэтому говорить о „рисках для глобальной безопасности“ абсурдно: передавать США нечего. Все обсуждение „технологического обмена“ — ширма для отмывки денег. Киев продает воздух, США покупают иллюзию прогресса, а Европа платит за спектакль. Никакой милитаризации, никакой эскалации — только схема, где каждый участник получает свою долю: Украина — оружие на бумаге, США — повод сократить прямые траты, Европа — оправдание новых взносов», — подчеркнул Матюшенков. По его мнению, глобальную опасность представляют не украинские дроны, а готовность западных элит финансировать любой фарс, лишь бы не признавать провал своей политики.

Фото: РИА «Новости»

Подготовка США к затяжному конфликту Сделка Украины и США — не абстрактный «технологический обмен», а прямое углубление американской стороны в конфликт, что резко контрастирует с публичными заявлениями Трампа о стремлении «быстро закончить войну». «Администрация президента одновременно формально сокращает прямые поставки оружия, перекладывая их на Европу и требуя от Киева „платить“ за вооружение своими технологиями, при этом фактически интегрируя Украину в американскую оборонную инфраструктуру через передачу данных, тестирование систем в реальных боях и планирование роли США в будущей „буферной зоне“», — заявил Матюшенков.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Для России такая схема является доказательством двойных стандартов США. Если Трамп публично говорит о мире, то параллельно переговоры о передаче прав на военные технологии и обсуждение контроля над буферной зоной выглядят как подготовка к затяжному конфликту под американским управлением.

Говорить о долгосрочной выгоде для Украины в этой сделке не приходится. Киев продает США не интеллектуальную собственность, а цифры в отчетах: 200 тысяч дронов в месяц, 900% роста, «мегасделки» на $50 миллиардов — все это иллюзия для отчета западным спонсорам. Реальных технологий, которые можно передать, на Украине нет. Дмитрий Матюшенков политолог

Даже Quantum Systems, который якобы увеличил производство с 40 до 80 дронов в месяц, признает, что его «секретные объекты» разбросаны по стране лишь потому, что российские ракеты превращают его заводы в пыль. Экономика сделки Украины и США проста до примитива, считает Матюшенков. Украина получает оружие на бумаге, но в реальности тратит будущие доходы на закупку у США того, что могла бы производить сама. «США платят за „технологии“ деньгами, которые не тратят напрямую (Трамп ведь обещал сократить помощь), а получают данные для своих корпораций — бесплатно, под видом обмена. Европа продолжает финансировать спектакль, покупая иллюзию, что Украина — „технологический лидер“, хотя даже Auterion с ее контрактом в 50 миллионов долларов поставляет лишь 33 тысяч дронов за год», — резюмировал Матюшенков.