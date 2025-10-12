Основанный почти 400 лет назад монастырь сгорел в Италии

Возникший из-за короткого замыкания пожар уничтожил основанный в 1628 году монастырь Бернага в области Ломбардия на севере Италии. Об этом сообщила газета Corriere della Sera .

В монастыре проживала 21 монахиня, их экстренно эвакуировали. По предварительным данным, источником пожара стала одна из келий.

Огонь нанес огромный ущерб, несмотря на работу спасателей по вывозу ценных произведений искусства и локализации пожара. Полностью сгорели антикварная мебель, церковная утварь и старые картины. Информация о пострадавших не поступала.

«Пожар разрушил историческое место в регионе, его корни уходили в Средневековье, нанеся ущерб самобытности и памяти нашей земли», — с сожалением констатировал президент Ломбардии Аттилио Фонтана.

Летом пожар произошел в пригороде Парижа в крупнейшем буддийском храме Ват Пхо во Франции.