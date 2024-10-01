«Оскверненное место». Невзоров отрекся от Петербурга и проскандировал лозунг ОУН

Покинувший Россию журналист Александр Невзоров* на концерте в США проскандировал лозунг Организации украинских националистов**, сотрудничавших с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны. Также он назвал Санкт-Петербург «оскверненным местом», сообщил Telegram-канал Mash .

Во время выступления Невзоров* держал в руках желто-синий микрофон и сравнил украинский паспорт с орденом. Он отметил, что никогда не вернется в Петербург, так как перестал считать город «своей родиной».

«Для меня это оскверненное место и я туда не вернусь никогда даже в качестве туриста», — заявил иноагент.

По информации Mash, посетителей концерта перед началом предупредили о запрете на съемку. Организаторы ожидали, что мероприятие посетят 1300 гостей, но пришли только 900 человек, большую часть из которых составляли украинцы.

Ранее суд признал супругов Александра* и Лидию Невзоровых экстремистским объединением, сообщил RT. Их деятельность запретили в России. Имущество супругов перейдет в пользу государства.