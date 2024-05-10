Осквернение памятника в Хельсинки обернулось уголовным делом | 360°

Мир 10 мая 2024, 12:03 Осквернение памятника в Хельсинки обернулось уголовным делом Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за акта вандализма в Хельсинки РИА «Новости»

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения памятника советским военнослужащим в Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В СК уточнили, что уголовное дело возбудят на основании информации, полученной от министерства иностранных дел. Действиям злоумышленников, совершивших акт вандализма, дадут уголовно-правовую оценку.

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Об осквернении памятника советским военнослужащим в Хельсинки 9 мая сообщило российское посольство в Финляндии. Неизвестные залили его красной краской. Сотрудники дипломатической миссии и соотечественники смыли ее часть.

Весной в нескольких странах Евросоюза прокатилась волна вандализма. Злоумышленники осквернили памятники и могилы советских солдат в Латвии, Словакии, Румынии.