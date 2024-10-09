Оскорбления в адрес Путина со стороны властей США оценили в Кремле

Оскорбительный лексикон в адрес российского президента Владимира Путина со стороны американских властей стал неотъемлемой частью политической культуры США, что вызывает сожаление. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел Life .

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис в критическом спиче в адрес своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа назвала Путина «диктатором-убийцей».

«Такой лексикон сейчас, по всей видимости, является частью политической культуры истеблишмента в США. Можно только выразить сожаление здесь», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что российский президент никогда не опускался до оскорбительной риторики в адрес кого бы то ни было, в том числе глав недружественных государств.

Ранее Песков опроверг вброс CNN о семи телефонных разговорах Путина и Трампа.