Песков опроверг вброс CNN о семи телефонных разговорах Путина и Трампа

В Кремле опровергли данные о том, что экс-лидер США Дональд Трамп якобы созванивался с президентом России семь раз после ухода с должности. Эта информация не отвечает действительности, заявил РБК пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Нет, это не так», — коротко ответил представитель Кремля в ответ на вопрос, созванивались ли Путин с Трампом.
О том, что президент России якобы проводил телефонные переговоры с бывшим лидером США, ранее сообщал CNN, ссылаясь на книгу журналиста Боба Вудворда «Война».
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