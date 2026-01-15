Оскорбивший Трампа американец неожиданно разбогател
Оскорбившему Трампа сотруднику завода Ford пожертвовали почти 500 тысяч долларов
Отстраненному от работы за оскорбление президента США Дональда Трампа сотруднику завода Ford пожертвовали 500 тысяч долларов. Об этом свидетельствует информация на платформе GoFundMe.
Всего ему пожертвовали более 21 тысячи человек за сутки, итоговой целью указаны 800 тысяч долларов. В описании страницы мужчину назвали настоящим патриотом своей страны и призвали помочь ему деньгами после увольнения.
Мужчину отстранили с завода Ford после посещения предприятия Трампом 13 января. Работник громко назвал президента защитником педофилов, намекая на ситуацию с необнародованными документами по делу финансиста Джеффри Эпштейна. В ответ американский лидер продемонстрировал ему неприличный жест и выругался матом.
В декабре 2025 года Трамп призвал раскрыть все имена из «списка Эпштейна». Он заявил, что с финансистом сотрудничали демократы, а не республиканцы.