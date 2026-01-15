Оскорбивший Трампа американец неожиданно разбогател

Отстраненному от работы за оскорбление президента США Дональда Трампа сотруднику завода Ford пожертвовали 500 тысяч долларов. Об этом свидетельствует информация на платформе GoFundMe .

Всего ему пожертвовали более 21 тысячи человек за сутки, итоговой целью указаны 800 тысяч долларов. В описании страницы мужчину назвали настоящим патриотом своей страны и призвали помочь ему деньгами после увольнения.

Мужчину отстранили с завода Ford после посещения предприятия Трампом 13 января. Работник громко назвал президента защитником педофилов, намекая на ситуацию с необнародованными документами по делу финансиста Джеффри Эпштейна. В ответ американский лидер продемонстрировал ему неприличный жест и выругался матом.

В декабре 2025 года Трамп призвал раскрыть все имена из «списка Эпштейна». Он заявил, что с финансистом сотрудничали демократы, а не республиканцы.