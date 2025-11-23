Блогера Хизу задержали в аэропорту Дубая

Осужденного в 2023 году за мошенничество блогера-миллионика Хизри Запирова (Хизу) задержали в аэропорту Дубая. Об этом он сообщил в Instagram*.

«Я летел на UFC в Доху, была пересадка в Дубае. Вдруг задерживают в аэропорту и отвозят в отделение», — написал Запиров.

Блогер добавил, что у него изъяли мобильный телефон. Также правоохранители якобы наложили запрет на выезд из ОАЭ.

В 2023 году Запирова приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по уголовному делу о мошенничестве. Суд установил, что блогер вместе с сообщниками организовал группировку каперов, привлекая деньги граждан через аккаунты с фиктивными отзывами и продвигая фиктивную систему инвестирования. В июле 2025 года он вышел на свободу, отбыв половину срока.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.