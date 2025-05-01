Организатора заговора против Лукашенко Зенковича освободили

Американец Юрий Зенкович, которого обвиняли в попытке переворота в Белоруссии, освобожден по запросу администрации президента США. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«По поводу того, справедливо или несправедливо он был задержан, слушайте-смотрите интервью, которые он давал, и судите сами», — сказала Эйсмонт.

В сентябре 2024 года в эфире государственного телеканала «Беларусь 1» юрист Зенкович, имеющий гражданство Белоруссии и США, признался в участии в заговоре с целью захвата власти. Он раскаялся и попросил прощения у президента Лукашенко, а также сказал, что хочет вернуться к своей семье и близким в США и продолжить свою профессиональную деятельность.

Ранее Лукашенко назвал созидательный труд универсальным рецептом благополучия. Президент поздравил белорусов с Праздником Труда и поблагодарил ветеранов войны и тружеников тыла, которые возрождали страну из руин.