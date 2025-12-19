Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания.

При этом он отметил, что более половины системы — белорусского производства.

«Оказывается, только ракета, сложное техническое сооружение, российского производства. Все остальное — белорусское», — рассказал Лукашенко.

Ранее украинское издание Telegraf подсчитало, что подлетное время «Орешника» с территории Белоруссии до Киева составит полторы минуты, а до Львова — 2,5. Быстрее всего российская ракета сможет добраться до столицы Литвы — Вильнюса, на это ей понадобится минута и четыре секунды.