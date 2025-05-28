«Орешник» разместят в Белоруссии до конца 2025 года

В Белоруссии к концу 2025 года планируют разместить ракетный комплекс «Орешник». Расположение для него уже выбрали, заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.

«К концу года, думаю, что-то решение, которое приняли главы наших государств, [будет] в практической плоскости. Вопросы эти отработаны. Места размещения „Орешника“ на территории Беларуси уже определены. Идет подготовка к плановым порядкам», — привело его слова РИА «Новости».

На встрече с журналистами в Москве Вольфович назвал ошибочным мнение недругов Белоруссии о том, что «Орешника» в республике не будет.

«Заявления ряда должностных лиц Украины и других руководителей, что это бред, что ничего этого нет, — тешат себя надеждами. Главное, что мы уверены в своих действиях», — подчеркнул он.

В Белоруссии, добавил госсекретарь Совета безопасности республики, уверены, что ракетный комплекс станет надежной защитой в случае агрессии против страны. Раздумывать о его применении в случае необходимости белорусская сторона не станет.

«Хотелось бы, чтобы до этого не дошло. Надеюсь, что все-таки до этого не дойдет», — заключил он.