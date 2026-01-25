Орешкин: банки США отправят деньги из активов России в Совет мира по поручению

Американские банки могут перевести миллиард долларов из замороженных российских активов на счет Совета мира по поручению России. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

«Миллиард принадлежит Российской Федерации, и мы дадим распоряжение о том, как мы считаем правильным его использовать», — подчеркнул он.

Сейчас банкам в США запретили исполнять поручения России, но если блокировку снимут, то транзакция пройдет, несмотря на санкции.

Ранее президент Владимир Путин получил приглашение американского президента Дональда Трампа в Совет мира и подтвердил готовность внести обязательный взнос в размере миллиарда долларов. Он уточнил, что Россия направит эти деньги только в том случае, если их переведут из замороженных Западом активов.

Глава государства выразил уверенность, что Совет мира использует эти средства, чтобы помочь палестинскому народу в секторе Газа.