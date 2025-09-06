Орел смотрит на Восток. В Германии считали послание Путина из Владивостока
Berliner Zeitung: Россия смещает стратегический фокус на страны Азии
Немецкая газета Berliner Zeitung подвела итоги Восточного экономического форума во Владивостоке. Авторы материала сочли, что Западу следует признать новую стратегию России со смещением фокуса в сторону Востока.
Публицисты газеты отметили, что в условиях новых геополитических реалий Москва усилила сотрудничество с азиатскими партнерами. И это вызывает тревогу у Европы.
Важнейший город России на Тихом океане стал площадкой для утверждения геополитической идентичности президента Владимира Путина. На пленарном заседании Восточного экономического форума глава российского государства ясно обозначил: будущее — за Дальним Востоком.
Berliner Zeitung
Таким образом Восточный экономический форум стал демонстрацией для Запада. Россия выстраивает свою стратегию без оглядки на Европу и все теснее связывает будущее с Азией.
«Владивосток больше не следует рассматривать как периферию. Это центр новой эпохи», — отметил автор материала.
Российский президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума 5 сентября. Редакция 360.ru собрала главные тезисы из речи главы государства.