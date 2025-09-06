Орел смотрит на Восток. В Германии считали послание Путина из Владивостока

Немецкая газета Berliner Zeitung подвела итоги Восточного экономического форума во Владивостоке. Авторы материала сочли, что Западу следует признать новую стратегию России со смещением фокуса в сторону Востока.

Публицисты газеты отметили, что в условиях новых геополитических реалий Москва усилила сотрудничество с азиатскими партнерами. И это вызывает тревогу у Европы.

Важнейший город России на Тихом океане стал площадкой для утверждения геополитической идентичности президента Владимира Путина. На пленарном заседании Восточного экономического форума глава российского государства ясно обозначил: будущее — за Дальним Востоком.

Таким образом Восточный экономический форум стал демонстрацией для Запада. Россия выстраивает свою стратегию без оглядки на Европу и все теснее связывает будущее с Азией.

«Владивосток больше не следует рассматривать как периферию. Это центр новой эпохи», — отметил автор материала.

Российский президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума 5 сентября. Редакция 360.ru собрала главные тезисы из речи главы государства.