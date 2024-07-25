Политолог Подберезкин: срывом проекта «Северный поток» США хотели прекратить сотрудничество Европы и РФ

США не раз высказывались о намерении «положить конец» «Северному потоку». Срывом проекта американские власти рассчитывали прекратить взаимовыгодное сотрудничество Европы и России, рассказал «Звезде» директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
По словам специалиста, власти США считали, что такое взаимодействие вело к автономии Германии и стран Южной Европы и приносило России валютные поступления, которые спасали российскую экономику. Американцы сделали все для того, чтобы переключить рынок на потребность в сниженном газе.
Отмечается, что подрыв труб «Северного потока» произошел 26 сентября 2022 года.