Орбан заявил об уважении к Меркель, хотя она повышала на него голос

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что уважает бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. В эфире подкаста MD Meets он подчеркнул, что хорошо относится к ней, хотя она повышала на него голос даже «больше, чем жена».

Орбан назвал немецкого экс-канцлера открытым человеком и интеллектуалкой.

«Я уважал Ангелу Меркель… Она даже кричала на меня иногда. Это было нехорошо. Во всяком случае, больше, чем моя жена», — отметил он.

По его мнению, Меркель никогда не использовала высокое положение для навязывания своей позиции, выслушивала аргументы и обсуждала их.

Ранее Орбан допустил, что украинский конфликт скоро завершится. Он объяснил, что стороны «близки к урегулированию». По его мнению, для заключения мирного соглашения необходимо, чтобы на Западе пришли к единой позиции по этому вопросу.

Он подчеркнул, что европейские страны и США пока не могут договориться между собой. Венгерский премьер уточнил, что государства ЕС хотят продолжения конфликта, чтобы Украина получила более выгодные переговорные позиции.