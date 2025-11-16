Орбан допустил скорое завершение конфликта на Украине

Украинский конфликт могут урегулировать в ближайшем будущем. Об этом в интервью гендиректору немецкой медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Думаю, что мы очень близки к миру», — отметил он.

Венгерский премьер уточнил, что для дипломатического урегулирования украинского кризиса Западу следует прийти к единой позиции. Он обратил внимание, что сейчас между странами Евросоюза и США нет консенсуса по этому вопросу.

По его словам, что американский лидер Дональд Трамп предлагает решить ситуацию мирным путем, а европейские государства проталкивают идею продолжения боевых действий, чтобы получить более выгодные переговорные позиции.

Политик напомнил, что после окончания холодной войны блок НАТО стал приближаться к границам России. В итоге российская сторона увидела в расширении альянса угрозу и «посчитала такой процесс опасным».

Ранее Орбан рекомендовал Евросоюзу стать сильнее в военном плане. Он подчеркнул, что это поможет наладить диалог с Россией.