Эпоха продвижения НАТО на восток завершилась, Украина должна оставаться буферным государством. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью телеканалу GB News .

«Это новая эпоха. Такое расширение НАТО на восток закончилось. Русские стали слишком сильными. Теперь они могут остановить этот процесс», — сказал он.

По словам политика, пора принимать новые реалии и договариваться о мирном сосуществовании. Украина должна стать буферной зоной.

До этого вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил о недопустимости дальнейшего расширения НАТО, особенно за счет Украины. По его словам, киевский режим станет провоцировать Москву, а затем требовать защиты у альянса.

Как отметил бывший генсек НАТО, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг, из-за растущих разногласий возможен распад НАТО.