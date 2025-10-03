Европа в гробах? Венгрия поставила крест на Украине

Орбан призвал Евросоюз не брать на себя «тяжелую судьбу Украины»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не должна принимать на себя судьбу Украины и тем более отправлять своих военных на ее территорию. С таким комментарием политик выступил в эфире радио Kossuth , объясняя позицию Будапешта по вопросу членства Киева в Евросоюзе.

По словам Орбана, Украина живет «очень тяжелой судьбой», и европейским странам не следует ее разделять. Он подчеркнул, что Венгрия готова помогать Киеву, однако не считает целесообразным принимать Украину в Евросоюз.

Вместо этого премьер предложил вариант стратегического партнерства, аналогичный тем, что действуют у Евросоюза с Великобританией и Турцией.

Глава венгерского правительства заявил, что вступление Украины в объединение фактически означало бы втягивание европейских государств в военный конфликт. Он отметил, что в таком случае Европе придется направлять солдат, а это приведет к «возвращению домой гробов».

«Украина — страна тяжелой судьбы. Почему мы должны ее разделять? <…> Это как надеть на себя чужую рваную одежду», — привел аналогию политик.

Орбан заявил, что если Украину в Евросоюз примут, то всему сообществу придется тоже вступить в военный конфликт с Россией.