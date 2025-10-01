Премьер Венгрии Орбан: Россия слабее Европы в экономическом и военном планах

Европа якобы значительно превосходит Россию по всем показателям. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова привело Harcosok Órája .

По словам главы правительства, в случае появления в воздушном пространстве страны российских БПЛА их будут уничтожать.

«Мы сильнее во всех аспектах. Я никогда не понимал, почему мы говорим так, как будто мы слабы. Россия уступает нам в военном, экономическом и численном отношении», — отметил Орбан.

Премьер раскритиковал некоторые государства Евросоюза, утверждающие, что те якобы находятся под угрозой из-за беспилотников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Венгрия нарушила воздушное пространство страны несколькими БПЛА. В ответ Орбан призвал украинского лидера «отстать от Венгрии».