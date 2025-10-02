Орбан заявил, что украинцев никто не просил воевать за европейские страны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина ведет боевые действия не в интересах Европы. Его слова в соцсети X привел госсекретарь по международным коммуникациям и связям Золтан Ковач.

«Украинцы сражаются не за нас, и мы никогда их об этом не просили», — заявил Орбан.

Он подчеркнул, что линия обороны Украины не является линией обороны европейских стран.

Венгерский премьер также отметил, что в Будапеште не верят в военное решение конфликта. Он считает, что боевые действия приведут лишь к новым жертвам и огромным расходам, при этом ослабив конкурентоспособность Европы. По словам Орбана, выходом из ситуации могут стать переговоры, а не дальнейшая эскалация.

Ранее премьер-министр в подкасте «Борцовский час» заявлял, что Венгрия будет сбивать любые дроны, оказавшиеся в ее воздушном пространстве. По его словам, страна не боится подобных инцидентов и готова действовать жестко. Он также отметил, что, на его взгляд, Европейский союз имеет преимущество перед Россией «во всех измерениях».