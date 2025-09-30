Мы не боимся. Орбан выступил с резким заявлением о России

Венгрия собирается сбивать все дроны, которые окажутся в ее воздушном пространстве. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире подкаста «Борцовский час» .

«Мы не боимся. Мы их будем сбивать», — подчеркнул Орбан в ответ на вопрос ведущего, который предположил, что БПЛА могут иметь российское происхождение.

По мнению премьер-министра, Европейский Союз имеет преимущество перед Россией «во всех измерениях».

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал заявление Орбана о беспилотниках признанием. До этого Владимир Зеленский заявил, что Венгрия нарушила воздушное пространство Украины несколькими беспилотниками. В ответ Орбан призвал Киев «отстать от Венгрии».