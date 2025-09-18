Сегодня 16:28 От борцов с Муссолини до убийства Кирка. Во что превратилось движение «Антифа»? 0 0 0 Фото: Рука со знаком пацифизма и надписью «Нет фашизму». imago stock&people via www.imago / www.globallookpress.com Общество

Президент США Дональд Трамп объявил местное «Антифа» террористической организацией и назвал движение антифашистов «больной, опасной и леворадикальной катастрофой». Что они на самом деле делают и чем так не угодили главе Белого дома — в материале 360.ru.

История движения «Антифа» «Антифа» появились на родине фашизма — Италии. В 1921 году там создали организацию Arditi del Popolo, «Народные смельчаки». Анархисты, коммунисты, социалисты, революционные члены профсоюзов, армейские офицеры и много другой разношерстной публики решили бороться с чернорубашечниками Бенито Муссолини. Однако дуче все-таки пришел к власти и быстро расквитался с противниками: распустил все партии, выступавшие против фашистского режима, и начал преследовать «смельчаков» и всех, кто им сочувствовал. Зачастую подозреваемых попросту убивали без суда и следствия. Антифашисты стойко сражались и в итоге таки победили (повешенный вниз головой Муссолини тому свидетель).

Фото: Антифашистские баррикады в Парме, 1922 год / Публичное достояние

Примерно так же обстояли дела во всем мире: фашизм пер повсюду и повсюду же находились люди, готовые ему противостоять. В Германии организация Rote Front (да, кондитерская фабрика «Рот Фронт» названа в ее честь). В Испании появился Народный фронт, выступавший против диктатуры генерала Франсиско Франко. Великобритания не могла похвастаться организованным движением антифашистов, зато организованные фашисты у них были: в 30-х годах аристократ Освальд Мосли открыл соответствующий клуб. Оформил как полагается: антисемитские лозунги, требования вышвырнуть всех иммигрантов и жестокое избиение несогласных. Осенью 1936-го Британский союз фашистов решил устроить марш через один из беднейших районов Лондона Ист-Энд, в котором проживало много евреев. Во главе трех тысяч своих соратников (и под охраной полиции) выступал сам Мосли. Вот только им преградили путь тысячи местных жителей и просто неравнодушных лондонцев. Фашистам пришлось развернуть оглобли.

Фото: Слева направо: Бенито Муссолини и Освальд Мосли, Италия 1936 год / Публичное достояние

Деятельность «Антифа» в США Практически все антифашистские движения прекратили свою деятельность после окончания Второй мировой войны. Враг разбит, уничтожен и на его возрождение нет шансов, ведь все видели, сколько бед и смертей он принес. То есть почти не было шансов. Как оказалось, у людей короткая память, которую легко стирают пара десятков лет сытой жизни. В Соединенных Штатах все началось в 80-х годах. Противостоять фашистам снова вызвались «Антифа», но не как единое движение, а скорее как идеология различных организаций и отдельных людей. Со временем это превратилось в неприятную игру — человека или организацию могли объявить фашистом просто за наличие иного мнения, несогласия по каким-то вопросам. Помните, как понятие «изнасилование» внезапно начало включать в себя и неосторожное касание человека, и взгляд, который «жертве» показался похотливым? Примерно то же произошло с «фашизмом»: по сути, этот ярлык стали клеить как на настоящих последователей этой идеологии, так и на хоть чем-то неприятных граждан. Именно так Илон Маск, Чарли Кирк, да и сам Трамп стали «фашистами».

Фото: Митинг антифа против Трампа, Филадельфия, 25 марта 2017 года / www.globallookpress.com

Как писал Георгий Зотов в своей книге «Апокалипсис Welcome»: «Никому не позволено обижать добро. Мы за это ноги отрываем!» Вот и американские «Антифа» только поначалу размахивали плакатами и разбрасывали листовки. Довольно скоро они начали прибегать к тактике прямого действия. Борцы за все хорошее провоцировали конфликты и в интернете, и в реальной жизни. Поджоги, погромы, взлом аккаунтов, физическое насилие — все шло в ход. Примеры ближе, чем казалось: в Пенсильвании Трампа хотел застрелить именно такой антифашист. Зато реальные неофашисты практически никого не интересуют.

Фото: Покушение на Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, 13 июля 2024 года. Artem Priakhin / www.globallookpress.com

«Антифа» в России Наверное, никто из рожденных в СССР даже в страшном сне не мог представить, что расизм и фашизм поднимут голову у них дома. Однако к середине 80-х это бедствие прикатилось и в умирающий Союз. После его развала на смену люберам в клетчатых штанах пришли скинхеды, националисты и сочувствующие им граждане. Крепкие мальчики с белыми шнурками на вычищенных до блеска ботинках рядились в одежды патриотов и не считали зазорным проповедовать ценности истинных арийцев. Набивали себе на грудь свастику и избивали всех, кто не соответствовал правильным, по их мнению, национальности или образу жизни. Тут-то и сработал принцип зеркала — пришли «Антифа». Против новых фашистов выступили как коллективно, так и по отдельности. Поначалу все держали в рамках приличия: проводили шествия, акции, митинги, раздавали листовки, призывали к дискуссии, «бомбили» города антифа-графитти. Оппоненты не церемонились и отвечали массовыми драками, нападениями и даже убийствами.

Фото: Несанкционированное шествие активистов движения «Антифа», Москва, 2009 год. Андрей Стенин / РИА «Новости»

Жертвы среди «Антифа» Российский этнограф Николай Гиренко выступал экспертом в уголовных делах, касающихся национал-экстремистских группировок. Летом 2004 года его убили в собственной квартире в Санкт-Петербурге: кто-то позвонил в звонок, и, когда ученый подошел, чтобы открыть, через дверь выстрелили. Убийцами оказались члены неонацистской банды БТО.

Фото: Ученый, этнограф-африканист, лингвист, правозащитник Николай Гиренко / Википедия

Там же, в Санкт-Петербурге, в январе 2007-го на юго-западной окраине пятеро напали на 21-летнего антифашиста Ивана Елина. Он возвращался домой после благотворительной акции Food not bombs («Еда вместо бомб») — активисты бесплатно кормили всех желающих. Парень получил более 20 ножевых ранений и не смог выжить. Весной следующего года в центре Москвы на выходе из станции метро «Китай-город» 15 неонацистов из так называемой банды Льва Молоткова с ножами напали на семерых ребят, которые шли на панк-концерт в клуб Art Garbage. От многочисленных ранений на месте погиб 21-летний Алексей Крылов из Ногинска. Одним из основателей «банды Льва Молоткова», или Национал-социалистического общества, был некий Сергей Коротких. Спасаясь от справедливого суда, он в 2014 году бежал на Украину. Там воевал в батальоне «Азов» в Донбассе и вскоре получил украинское гражданство. Позднее руководил отделом охраны объектов стратегического значения при МВД Украины. С 2017-го ушел в политику. Близкий друг Александра Авакова, сына экс-министра внутренних дел Украины.

Жертвы движения «Антифа» среди нацистов Справедливости ради надо сказать, что скоро многие представители «Антифа» переняли манеры своих противников и тоже влегкую избивали и резали неонацистов. Например, осенний митинг «Движения против нелегальной иммиграции» в 2006 году с легкой руки антифашистов окончился ножевыми ранениями и открытыми черепно-мозговыми травмами, в том числе и у случайных прохожих. Весной 2008-го четверо антифашистов напали на двух националистов. Их не только сильно избили бейсбольными битами, но и сняли это на камеру мобильного телефона, а затем выложили видео в интернет. За это борцы «Антифа» получили только условные сроки.

Фото: Несанкционированное шествие активистов движения «Антифа», Москва, 2011 год. Андрей Стенин / РИА «Новости»

Поздно вечером осенью 2010 года двое студентов ждали на остановке троллейбус. К ним подошел подросток с игрушечным пистолетом, попытался припугнуть, но получил оплеуху. Неожиданно возникли «защитники»: несколько человек с ножами и кастетами. Один парень смог убежать, а вот второго, Александра Дудина, зарезали. Позже выяснилось, что убийца был из рядов «Антифа». Тогда антифашистское движение покаялось, что к ним, дескать, часто примыкают хулиганы и алкоголики. «Псевдополитизированные маргиналы за косой взгляд готовы пырнуть ножом, прикрываясь при этом светлыми идеями». Таких граждан попросили не считать «Антифа», «даже если они сами того хотели бы».