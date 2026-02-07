Орбан заявил, что пока он жив и у власти, Венгрию не лишат права вето в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пока он остается у власти, Будапешт не лишат права вето в Европейском союз. Выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее, трансляцию которого вел телеканал М1 .

«Пока я жив и нахожусь у власти, этого не будет», — сказал Орбан.

Изменить это правило можно лишь при согласии всех стран-членов, а значит, без Венгрии такой шаг невозможен.

Орбан обратил внимание, что Брюссель, не сумев убедить его отказаться от вето, рассчитывает на смену власти в стране. По его версии, в случае победы оппозиции достаточно будет одного голосования, чтобы изменить правила и фактически лишить Венгрию этого инструмента влияния.

Перед выступлением Орбан написал в Х, что Будапешт не будет участвовать в отправке европейских войск на Украину, поскольку такой шаг означал бы прямое столкновение с Россией.