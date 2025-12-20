Орбан: неясно, кто на кого напал на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался об оказании финансовой помощи Киеву со стороны Евросоюза. Политик заявил, что инициатор конфликта на Украине неясен, сообщил телеканал HirTV .

По его словам, европейцы раздумывают о том, насколько правильным с моральной точки зрения является помощь маленькой стране, подвергшейся нападению.

«Хотя она, конечно, не такая уж и маленькая, и даже неясно, кто на кого напал», — сказал Орбан.

Он добавил, что европейским налогоплательщикам все равно придется расплачиваться за финансовое участие в конфликте. В ЕС надеются, что все в итоге покроют репарации России, но на самом деле это не так.

Ранее стало известно, что Орбан отказался финансировать продолжение украинского конфликта.