Орбан отказался финансировать продолжение украинского конфликта

Венгрия не собирается участвовать в финансировании продолжения украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр европейского государства Виктор Орбан в соцсети X .

По его словам, брюссельские чиновники на саммите Евросоюза намерены любыми методами решить вопрос поддержки киевского режима.

«Мы, венгры, в этом участвовать не будем», — написал Орбан.

Ранее стало известно, что венгерский премьер заявил о планах Европы объявить войну России. По его словам, страны ЕС нацелены на продолжение или расширение конфронтации.

В экономической плоскости это может выразиться в конфискации заблокированных российских активов.