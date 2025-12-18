Орбан отказался финансировать продолжение украинского конфликта
Венгрия не собирается участвовать в финансировании продолжения украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр европейского государства Виктор Орбан в соцсети X.
По его словам, брюссельские чиновники на саммите Евросоюза намерены любыми методами решить вопрос поддержки киевского режима.
«Мы, венгры, в этом участвовать не будем», — написал Орбан.
Ранее стало известно, что венгерский премьер заявил о планах Европы объявить войну России. По его словам, страны ЕС нацелены на продолжение или расширение конфронтации.
В экономической плоскости это может выразиться в конфискации заблокированных российских активов.