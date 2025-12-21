Орбан поставил Каллас в один ряд с Гитлером из-за враждебности к России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, благодаря своему воинственному отношению к России, стоит в одном ряду с Адольфом Гитлером и Наполеоном. Русофобскую риторику политика высмеял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге в Сегеде, сообщил телеканал М1 .

«Конечно, есть большие европейские традиции. Россию уже пытались атаковать. <…> У них это не получилось. А теперь, разумеется, Кае Каллас это „удастся“. Конечно», — сказал он.

Премьер напомнил, что Гитлер и Наполеон мечтали завоевать Россию, но все это закончилось поражением. По словам Орбана, сейчас их походы на российскую территорию схожи с политикой современного Евросоюза.

Он добавил, что в музеях Санкт-Петербурга или Москвы в большом количестве можно увидеть не русские картины, а военные трофеи, которые привезли в разное время из Европы.

Ранее Кая Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия «напала более чем на 19 стран». После этого глава МИД России Мария Захарова призвала вызвать для главы евродипломатии санитаров.