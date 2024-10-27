Орбан собрался с визитом в Грузию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшие дни прилетит в Грузию. Об этом пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши сообщила агентству MTI .

«Премьер-министр Виктор Орбан 28–29 октября посетит Грузию с официальным визитом», — сказал она.

Отмечается, что Орбана пригласил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В состав венгерской делегации также войдут глава МИД Петер Сийярто, министр финансов Михай Варга и министр экономического развития Мартон Надь.

Хаваши добавила, что переговоры Орбана и Кобахидзе пройдут наедине, а затем уже в пленарном формате.

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что грузинские власти не планируют восстанавливать дипломатические отношения с Россией. По его словам, Грузия проводит свою внешнюю политику только в национальных интересах.