Орбан шокировал новым заявлением о России

Венгрия выступила за переговоры Европы и России

Саммит с представителями Евросоюза и России нужно провести в кратчайшие сроки. Такое мнение на своей странице в Х выразил венгерский премьер Виктор Орбан.

Политик объяснил, что эта инициатива Будапешта обсуждалась среди прочего на встрече лидеров 27 государств-членов Европейского Союза во вторник, 19 августа. Венгрия, добавил он, приветствует шаги, предпринятые на саммите Трампа и президента Владимира Путина.

Орбан поддержал продолжение переговорного процесса «особенно в отношении второй встречи Трампа и Путина». И пообещал сохранить венгерскую инициативу о саммите «Европа — Россия» в повестке дня.

В той же публикации политик высказал и несколько других тезисов. По его словам, на встрече лидеров ЕС стороны подтвердили, что «опасность третьей мировой войны может быть снижена только благодаря встрече Трампа и Путина».

Также Орбан заявил, что на встрече лидеров Евросоюза:

Подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась;

Российско-украинского конфликта на линии фронта не существует, а решение может быть найдено только дипломатическими усилиями;

Членство Украины в Европейском Союзе не дает гарантий безопасности, поэтому увязывание членства с гарантиями безопасности является ненужным и опасным.

Ранее Венгрию назвали вероятной площадкой встречи Путина и Зеленского.