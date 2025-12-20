Орбан резко высказался о решении ЕС по одобрению кредита Украине

Решение Евросоюза о предоставлении Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро несет в себе фундаментальный сдвиг в военной логике Брюсселя. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X .

«Это не техническая деталь, а качественный сдвиг. Логика займа ясна: тот, кто дает деньги в долг, хочет их вернуть», — написал он.

По словам политика, ссуда однозначно вызовет у европейских элит заинтересованность в продолжении конфликта, потому что в противном случае не избежать финансовых потерь.

«Брюссельская военная логика усиливается. Она не замедляется, не ослабевает, а институционализируется», — подчеркнул Орбан.

Ранее стало известно, что польский премьер-министр отказался финансировать продолжение украинского конфликта.