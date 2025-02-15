Западные капиталисты мстят президенту России Владимиру Путину за то, что он не позволил им интегрировать страну в мировую экономику не отвечающим национальным интересам способом. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он напомнил, что Запад начал много инвестировать в Россию в 90-е годы, чтобы включить ее энергетические территории и ресурсы в мировую экономику, заработав огромные деньги.

«Но затем была перемена, пришел к власти Путин и сказал: ребята, это не тот путь, который служит интересам России. Европейским и американским инвесторам пришлось осознать все потери. В их мышлении Путин является элементом личной мести, уверен в этом», — сказал венгерский премьер-министр.

Ранее Орбан предположил, что договоренности о разрешении украинского конфликта можно достичь за шесть месяцев или даже раньше.