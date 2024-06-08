Орбан: руководители ЕС могут завершить конфликт на Украине за сутки

Руководители Евросоюза могут завершить конфликт на Украине за 24 часа, но вместо этого они стремятся к прямому столкновению с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2 .

По словам политика, для мира необходимо перестать накачивать Украину оружием и призвать ее к прекращению огня и переговорам. В таком случае конфликт завершится в течение суток.

Но вместо этого западные политики продолжают посылать на Украину все более дальнобойное оружие и приближаются к «последней остановке, когда западноевропейские или американские военные окажутся на Украине».

«В настоящий момент мы находимся в сантиметрах от прямого столкновения», — заявил Орбан.

По его мнению, этого хотят лидеры Евросоюза.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия должна помешать Европе развязать войну с Россией. По его словам, Евросоюз «несется к войне, как поезд с безумным машинистом», и Венгрия должна остановить это. Поэтому он призвал сторонников на выборах в Европарламент голосовать за партии, выступающие за достижение мира.