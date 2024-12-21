Орбан раскрыл новую схему транзита российского газа через Украину

Венгрия заинтересована в сохранении транзита российского газа через территорию Украины и ведет переговоры с обеими странами. Об этом на пресс-конференции заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, его слова привело РИА «Новости» .

Орбан отметил, что существует вариант перехода газа в венгерскую собственность уже на российско-украинской границе.

«Мы не отказались от планов получения энергии через украинскую территорию и ведем переговоры с обеими сторонами. В 2025 году хотим провести такой трюк: чтобы, заходя на украинскую территорию, газ считался не российским, а принадлежащим покупателям. Например, венгерский, а не российский газ. Мы от своего не откажемся», — сказал он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что республика остановит перекачку российского газа в Европу с 1 января 2025 года.