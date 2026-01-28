Орбан раскрыл дерзкий план Украины по смене власти

Власти Украины мечтают совершить государственный переворот в Венгрии. Об этом в социальной сети X сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан.

«Украинское руководство переступило границу», — подчеркнул он.

Орбан добавил, что Венгрия не допустит Украину в Евросоюз, не станет запрещать импорт российских энергоносителей и финансировать киевский режим.

«Пока в Венгрии есть патриотическое правительство, решения не будут приниматься по таким вопросам ни в Киеве, ни даже в Брюсселе. На Украине это хорошо понимают. Поэтому там хотят проукраинское правительство в Будапеште. Их угрозы не прекратятся», — добавил глава кабмина республики.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал правительство Венгрии за отказ пустить страну в Евросоюз. После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил киевский режим в попытке вмешаться в избирательный процесс.