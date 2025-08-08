Орбан призвал провести саммит между Россией и Европой

Саммит между Россией и Европой должен состояться. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth .

«Канцлеру Германии и президенту Франции следует вместе отправиться в Москву на переговоры от имени Европы. Или, в случае необходимости, провести такие переговоры на нейтральной территории», — подчеркнул он.

При этом глава венгерского правительства заявил, что от лидеров самого Евросоюза пользы в этом вопросе будет мало и что они самоустранились от процесса урегулирования.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что европейские лидеры разочарованы позицией президента США Дональда Трампа по России. Они считают, что глава Белого дома ведет себя слишком мягко с Владимиром Путиным.