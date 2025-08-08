Европейские лидеры разочаровались в Трампе из-за его мягкости в отношении России

Европейские лидеры выразили разочарование мягкой позицией Дональда Трампа по отношению к России. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что в ЕС были шокированы планами Трампа провести встречу с Владимиром Путиным.

«Вопреки всем своим заявлениям, Трамп так не произвел никакого давления на Путина», — отметил собеседник издания.

По его словам, действия американского президента свелись к «нулю». Европейские политики ожидали более жесткой позиции от Вашингтона.

В частности, уточнило издание, разочарование вызвал отказ Трампа от экономического давления на Москву. Это полностью противоречит ранее озвученным обещаниям администрации США.

Ранее стало известно, что Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и странам Евросоюза, что обсудит с Путиным «вопрос об обмене территориями».