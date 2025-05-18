Орбан призвал НАТО остановить клеветнические акции Украины

В Венгрии сочли неприемлемыми клеветнические кампании украинских спецслужб. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан в эфире телеканала ТV2 .

Глава венгерского правительства призвал генсека НАТО Марка Рютте пресечь клеветнические акции Украины.

«Я сказал генеральному секретарю НАТО, что считаю неприемлемым, что против Венгрии, страны-члена НАТО, государство, не являющееся членом НАТО, Украина, проводит дезинформационную клеветническую кампанию, организованную спецслужбами», — подчеркнул Орбан.

Он заявил о беспрецедентной ситуации, когда Украина стремится в Европейский союз и не пытается улучшить отношения с Венгрией, а «хочет оклеветать ее, чтобы уже никогда не попасть в ЕС».

По словам Орбана, Венгрии не нужна помощь НАТО. Единственная задача — чтобы альянс знал о происходящем и не верил никакой кампании по дискредитации Венгрии.

Ранее в ЕС выразили опасения, что Орбан, а также премьер Словакии Роберт Фицо и лидер румынской националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион объединятся против Украины.