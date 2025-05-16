Евросоюз уличили в страхе перед объединением трех европейских стран против Украины

В Евросоюзе опасаются, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер Словакии Роберт Фицо и лидер румынской националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион объединятся против Украины. Об этом сообщило издание Politico .

Европейские чиновники не исключают, что объединение трех стран помешают направить Украине поддержку и сорвут усиление давления Запада на Россию. В случае, если Румыния, обладающая крупным геостратегическим весом, объединится с Венгрией и Словакией, это станет «горьким ударом» для ЕС, отметило издание.

Европейские страны скоро приступят к разработке новых санкций против России, рассказала министр иностранных дел Финляндии Элине Валтонен. Она также назвала правильным решением предыдущий пакет экономических ограничений.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые рестрикции коснутся деятельности российского «теневого флота».